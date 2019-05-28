Платформы с цветами проедут по Невскому проспекту в День России

Санкт-Петербург, 28 мая. Северная столица России после празднования 316-летия со дня основания готовится к Дню России, который традиционно проходит 12 июня.

В Петербурге подготовят масштабную праздничную программу. В 14.00 по Невскому проспекту проедут цветочные платформы, подготовленные профессиональными флористами.

Для участия в фестивале пригласили специалистов из Эстонии и Голландии, стран ближнего зарубежья. Цветочное действо будет сопровождаться выступление оркестров.

В 18.00 на Дворцовой площади пройдет бал цветов, пишет «Петербургский дневник». С 6 по 8 июня в Петербурге пройдет еще одно крупное международного мероприятие — ПМЭФ, на которое приедет генсек ООН.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы город был готов к проведению экономического форума.