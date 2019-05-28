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Экономика

Кондратьев рассказал о стенде Краснодарского края на ПМЭФ

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Кондратьев рассказал о стенде Краснодарского края на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 28 мая. Краснодарский край представит на ПМЭФ несколько десятков инвестпроектов, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Регион считается шестым в стране по привлекательности для инвесторов. Власти разработали стратегию развития Краснодарского края до 2030 года.

По словам Кондратьева, приоритетными отраслями стали промышленность, туризм, сельское хозяйство. Для бизнеса в регионе действуют налоговые льготы и специальные условия.

На стенде ПМЭФ Краснодар представит 58 инвестпроектов на сумму свыше 300 млрд рублей, пишет Infox.ru. Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что на форум в Петербург приедет генсек ООН. Форум состоится с 6 по 8 июня.

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Автор: Ирина Селезнева
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