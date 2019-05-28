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Генсек ООН приедет на ПМЭФ

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Генсек ООН приедет на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 28 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приедет на Петербургский международный экономический форума (ПМЭФ), сообщили в МИД России.

В Петербурге с 6 по 8 июня состоится международный экономический форум. Он проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для представителей деловых кругов.

Ежегодно на ПМЭФ приезжают представители зарубежных стран, ведущие мировые политики и первые лица иностранных государств. По данным МИД России, в ПМЭФ-2019 примет участие Антониу Гетерриш.

По словам замглавы министра иностранных дел Сергея Вершинина, сейчас планируются встречи с заместителями генсека ООН.

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Автор: Ирина Селезнева
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