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Беглов вручил петербуржцам премии правительства в области науки и образования

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Беглов вручил петербуржцам премии правительства в области науки и образования

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил премии правительства города за выдающиеся результаты в области науки и техники и в сфере образования.

Награждение приурочили к 316-летию основания Петербурга. Градоначальник поздравил всех, кто удостоился чести получить премию. Она поблагодарил их за колоссальную работу.

«Я хотел бы отметить, что именно Петр Первый учредил Российскую академию наук, университет, академическую гимназию», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города отметил, что главная ценность Петербурга — это люди, его человеческий потенциал. Ранее сообщалось, что 27 мая Беглов вручил премии правительства представителям сферы культуры и сотрудникам правоохранительных органов.

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Автор: Ирина Селезнева
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