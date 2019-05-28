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Столкновение виндсерфера с «Метеором» в акватории Невской губы попало на видео

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Столкновение виндсерфера с «Метеором» в акватории Невской губы попало на видео

Санкт-Петербург, 28 мая. Спасатели нашли тело погибшего при столкновении с «Метеором» в Петербурге члена молодежной сборной России по виндсерфингу. 

Инцидент произошел 27 мая в акватории Невской губы. Как сообщили в спортшколе «Крестовский остров», 18-летний Артем Акимов готовился к первенству мира. Трагический случай попал на видео.

Спасатели организовали поисковую операцию с привлечением водолазов. Около полудня останки погибшего виндсерфера подняли на поверхность.

Тело передали для процедуры опознания. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что в Новороссийске пропали три дайвера. Спортсмены искали линкор «Свобода России».

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Автор: Ирина Селезнева
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