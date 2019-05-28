Эксперт объяснил рост доходов Петербурга работой грамотного хозяйственника

Координатор Федерального проекта «Школа Грамотного Потребителя» Владислав Воронков заявил, что бюджет Санкт-Петербурга вырос за счет хорошего аудита и работы грамотного хозяйственника.

Ранее председатель Комитета по финансам Санкт-Петербурга Алексей Корабельников заявил, что за пять месяцев 2019 года доходы в бюджет города выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По оперативным данным, мы идем с очень неплохими темпами выполнения бюджета по доходам — порядка 16% у нас сейчас рост по сравнению с прошлым годом, что дает нам основание полагать, что в рамках корректировки бюджета текущего года нам удастся увеличить плановые назначения по доходам в размере порядка 20 млрд рублей. Есть определенные опасения, связанные с возможными возвратами по налогу на прибыль в четвертом квартале текущего года, тем не менее полагаем, что оценка в размере 15-20 млрд [рублей] дополнительных доходов является сейчас разумной и обоснованной», — сказал он на заседании городского правительства.

При этом Корабельников подчеркнул, что полученные средства дадут городу возможность выполнить ранее принятые обязательства, в том числе связанные с дополнительными платежами в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, с необходимостью предоставления дополнительных субсидий теплоснабжающим организациям и т.д.

Комментируя ситуацию, генеральный директор саморегулируемой организации «МежРегионРазвитие», координатор Федерального проекта «Школа Грамотного Потребителя» Владислав Воронков сообщил, что доходы бюджета города выросли «за счет работы грамотного хозяйственника».

«Около 70% расходов бюджета Санкт-Петербурга — это статьи, связанные с социальными обязательствами, содержанием детских садов, школ, больниц и т.д. Это накладывало некие ограничения на доходы, и такой бюджет некоторые даже называли «бюджетом выживания». Однако сегодня мы говорим о том, что у нас появилась доходная часть и это во многом помощь федеральных властей, потому что Александр Дмитриевич запрашивал финансовую помощь и поддержку у федеральных органов власти: на развитие ЖКХ, на выкуп у застройщиков объектов социальной инфраструктуры, на развитие различных социальных объектов и т.д.», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, в город пришел «очень неплохой хозяйственник, у которого каждая копейка любит счет». Именно это позволяет Александру Беглову проводить «хороший аудит расходов во внебюджетной сфере». Другими словами, врио губернатора прекрасно понимает где можно ужаться, а где сократить излишне раздутые расходы.

«Не все статьи расходов объективны, а где-то может быть так, что они раздуты, неправильно сформированы. Так что где-то стоит бюджет перераспределить, направить на более важные для Петербурга статьи, те или иные ведомства, органы исполнительной власти, а те в свою очередь уже должны системно подойти к решению тех первоочередных задач, которые стоят перед Петербургом», — продолжает Воронков.

При этом аналитик уверен, что в будущем доходность бюджета может очень сильно повыситься, но только в том случае, если город будет активно развиваться и искать новые способы заработка.

«И научный, и промышленный, и туристический потенциал у Санкт-Петербурга очень велик. По моему мнению, требуется локализация в Петербурге очень многих предприятий, работа которых может быть сосредоточена здесь. И заводы получат второе дыхание, и люди получат новые рабочие места. Город же — дополнительную налогооблагаемую базу, что дает поступление в федеральный и местный бюджеты. Санкт-Петербург должен открыться перед инвесторами, открыться перед потенциальными предприятиями, которые готовы работать у нас», — заключил эксперт.

Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга ранее сообщил о планах к 2022 году сделать бюджет города профицитным, а после этого — выйти на объем доходов в 1 трлн рублей. При этом вице-губернатор Евгения Елина считает, что достичь таких показателей можно к 2025 году за счет конкурентных преимуществ в привлечении инвестиций.