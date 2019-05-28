Рост тарифов на воду снизится в Петербурге с 1 июля

Санкт-Петербург, 28 мая. Ревизия ГУП «Водоканал» поможет сэкономить порядка 300 млн рублей, а это позволит с 1 июля снизить рост тарифов на водоснабжение и водоотведение в Петербурге.

Ревизионная комиссия изучила договоры добровольного страхования имущества. Документы обеспечивали избыточную страховую защиту. Объем сэкономленных средств после расторжения неэффективных контрактов превысил 300 млн рублей.

Обязательное и добровольное страхование сотрудников компании имущества сохраняется в полном объеме, пишут «Невские новости». 28 мая в Смольном состоялось заседание правительства с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Участники заседания обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону. Градоначальник отметил, что во время ремонта теплосетей необходимо регулировать графики отключения горячей воды и при возможности их сократить.