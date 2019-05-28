Эксперт высоко оценил инициативу Беглова о прозрачном бюджете Петербурга

Санкт-Петербург, 28 мая. Цифровизация поможет сделать бюджет Петербурга прозрачным для населения, считает ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Врио губернатора Петербурга Алесандр Беглов поручил чиновникам ускорить работу по представлению сведений о бюджете в понятном для горожан виде. Градоначальник подчеркнул, что петербуржцы должны знать, каким образом расходуются средства.

По словам эксперта Масленникова, Беглов выбрал правильный курс. Данные о бюджете должны быть доступны каждому. Это поможет понять экономическую ситуацию в регионе, увидеть, какие проекты реализуются, а какие запланированы.

«Эти инициативы идут в русле того, что сегодня делается в нашей стране, как на федеральном уровне, так и в других российских регионах», — сказал политолог, его цитирует издание «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что 28 мая в Смольном состоялось заседание правительства, на котором обсуждался вопрос повышения доходов бюджета. Глава комитета финансов рассказал о трех возможностях для увеличения доходов.