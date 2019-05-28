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Арт-парку дадут имя по результатам голосования петербуржцев

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Арт-парку дадут имя по результатам голосования петербуржцев

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал чиновников организовать конкурс, чтобы выбрать имя новому арт-парку на набережной Малой Невы.

На заседании правительства в Смольном рассматривались вопросы благоустройства города. Градоначальник считает, что нужно привлечь петербуржцев к выбору названия для парка.

«У нас много работы. Надо объявлять конкурс на название. Надо уже знать, какое будет название и какое наполнение хотят видеть горожане», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Было принято решение запустить интерактивное голосование. Ранее сообщалось, что в Петербурге в этом году благоустроят 50 парков, на озеленение зон отдыха выделят 4 млрд рублей.

По решению главы города была учреждена должность главного художника, который будет помогать членам комитета по градостроительству.

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Автор: Ирина Селезнева
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