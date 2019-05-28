Должность главного художника учредили в Петербурге по решению Беглова

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил на заседании правительства о подписании решения о назначении главного художника города.

В Петербурге учреждена должность главного архитектора, параллельно появится должность главного художника. По словам градоначальника, он уже поставил подпись на документе о назначении.

«Такой город не может не иметь главного художника. Нужно, чтобы главный художник в ближайшее время дал свои предложения по украшению города», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Главный художник булет работать при комитете по градостроительству и архитектуре. Ранее сообщалось, что в Невском районе Петербурга появится современный парк: со смотровыми площадками и игровой зоной для детей. В этом году на благоустройство города выделено 4 млрд рублей.