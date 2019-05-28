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Современный парк с обзорными площадками появится в Невском районе Петербурга

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Современный парк с обзорными площадками появится в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 28 мая. В разных районах Петербурга благоустроят 50 парков, сообщил глава профильного комитета Владимир Рублевской. Об этом он сказал на заседании в Смольном с участием врио губернатора Петербурга Александром Бегловым. 

Работы по благоустройству уже стартовали в саду возле Ивановского карьера, в Выборгском саду, Колпинском парке и на других объектах. В Невском районе появится парк нового формата: с обзорными площадками и игровыми зонами для детей, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на благоустройство города выделят 4 млрд рублей. На заседании правительства обсудили вопросы капитального ремонта крыш зданий и теплосетей в Петербурге, подготовку к отопительному сезону, а также повышение доходности бюджета.

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Автор: Ирина Селезнева
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