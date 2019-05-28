Стала известна средняя зарплата врача в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Средняя зарплата врача в Петербурге составила 105 тысяч рублей, рассказал руководитель территориального фонда ОМС Александр Кужель. Об этом он сообщил на заседании правительства с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Александр Беглов внес поправки в закон о бюджете на 2019 год, согласно которым ОМС получит финансирование в размере 890 млн рублей. В больницах города растет объем оказания помощи в рамках ОМС.

По словам Александра Кужеля, улучшилось качество оказания медуслуг. Это подтверждает сокращение числа жалоб на 15%, пишут «Невские новости».

Ранее градоначальник рассказал, что к проекту «Бережливая поликлиника» в Петербурге до конца года подключатся 75 медучреждений. Проект направлен на оказание качественной и эффективной медпомощи населению.