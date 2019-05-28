Более 2 млрд рублей выделят на благоустройство Петербурга благодаря поправке Беглова

Санкт-Петербург, 28 мая. На заседании в Смольном с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова обсудили вопросы благоустройства, в том числе финансирования городских проектов.

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский отметил, что работа должна быть комплексной. В этом году на формирование комфортной городской среды выделено 4,2 млрд рублей. Из них 2 млрд 535 млн рублей выделены благодаря поправке Александра Беглова.

Порядка 1 млрд рублей направят на благоустройство внутриквартальных территорий в муниципальных образованиях. Рабочие должны привести в порядок 50 парков, пишут «Невские новости».

Члены правительства во главе с Бегловым обсудили подготовку города к новому отопительному сезону, ремонт теплосетей, отключение горячего водоснабжения и ремонт крыш. Также на заседании поднимался вопрос об исполнении бюджета города за 2018 год.