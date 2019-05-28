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Беглов поручил ускорить ремонт теплосетей в Петербурге

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Беглов поручил ускорить ремонт теплосетей в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил на заседании с членами правительства итоги работы инженерно-энергетического комплекса и ЖКХ города.

Александр Беглов подчеркнул, что в Петербурге сильно изношены тепловые сети. Количество дефектов за прошлый сезон увеличилось на 11%.

По словам главы комитета по энергетике Андрея Бондарчука, батареи топили в городе в течение 232 дней. Большинство аварий в течение отопительного сезона зафиксированы в Красногвардейском районе.

На замену изношенных теплосетей выделили 1,5 млрд рублей. Градоначальник подчеркнул, что нужно увеличить темпы ремонта подземных коммуникаций, пишут «Невские новости».

Ремонт теплосетей сопровождается отключением горячей воды в Петербурге. Александр Беглов распорядился, чтобы сроки отключения были сокращены.

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Автор: Ирина Селезнева
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