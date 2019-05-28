Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Беглов поручил принять меры для реализации программы «Холодный чердак»

43
0 Оставить комментарий

Беглов поручил принять меры для реализации программы «Холодный чердак»

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио главы жилищного комитета Петербурга Василий Осипов заявил, что власти потратят 3,8 млрд рублей на подготовку к отопительному сезону. Об этом она сказал на заседании правительства с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Рабочие должны подготовить более 23 тысяч домов. В 492 домах до 1 сентября отремонтируют крышу. Управляющие организации выполняют по заявкам ремонт кровель.

Градоначальник поручил Осипову разработать план программы «Холодный чердак» по борьбе с сосульками и наледью на крышах. Эта технология помогает сохранить стабильную температуру на крыше здания и не дает снегу таять, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что глава города поручил чиновникам разобраться с проблемой незаконных экскурсий по петербургским крышам. Беглов отметил, что прогулки опасны для туристов.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров