Беглов рассказал о целях проекта «Бережливая поликлиника» в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства в Смольном рассказал о реализации проекта «Бережливая поликлиника».

Более удобными для пациентов станут 75 городских поликлиник. Градоначальник отметил, что в основе принципов «бережливой поликлиники» лежит сохранение и внимательное отношение к здоровью петербуржцев.

Регистратуру разделят по возрастным категориям, например, в одном окне будут принимать родителей с детьми до двух лет, в а в другом — с двух до семи. Новорожденные получат электронные медкарты в роддоме.

Власти должны стимулировать рождаемость в Петербурге. Нужно повысить уровень заработной платы медикам, обеспечить сотрудников сферы здравоохранения нормальными условиями работы, отметил градоначальник, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов на заседании правительства призвал сократить сроки отключения горячей воды. В городе производят профилактические работы перед следующим отопительным сезоном.