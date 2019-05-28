Беглов призвал сократить сроки отключения горячей воды в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил сократить сроки отключения горячего водоснабжения. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

В Петербурге продолжаются гидравлические испытания в рамках подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. На объектах ведутся профилактические работы, поэтому без отключений не обойтись.

Порядка 500 домов перешли на сокращенный график отключения горячей воды. Градоначальник подчеркнул, что у петербуржцев должны быть комфортные условия жизни. Все работы нужно проводить в сжатые сроки, добавил Беглов, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов на заседании правительства поручил чиновникам работать с районными властями по вопросам благоустройства города. Он напомнил, что в решении важных вопросов нужно советоваться с петербуржцами.