Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов призвал сократить сроки отключения горячей воды в Петербурге

54
0 Оставить комментарий

Беглов призвал сократить сроки отключения горячей воды в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил сократить сроки отключения горячего водоснабжения. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

В Петербурге продолжаются гидравлические испытания в рамках подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. На объектах ведутся профилактические работы, поэтому без отключений не обойтись.

Порядка 500 домов перешли на сокращенный график отключения горячей воды. Градоначальник подчеркнул, что у петербуржцев должны быть комфортные условия жизни. Все работы нужно проводить в сжатые сроки, добавил Беглов, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов на заседании правительства поручил чиновникам работать с районными властями по вопросам благоустройства города. Он напомнил, что в решении важных вопросов нужно советоваться с петербуржцами.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров