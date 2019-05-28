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В Смольном обсудили, как увеличить доходы Петербурга

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В Смольном обсудили, как увеличить доходы Петербурга

Санкт-Петербург, 28 мая. Глава комитета финансов Алексей Корабельников рассказал об увеличении городского бюджета. Он выступил на заседании правительства с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Власти Петербурга продолжат стимулировать экономический рост доходами с налогов. По словам Корабельников, необходимо взаимодействовать с федеральным центром по реализации национальных проектов.

Глава комитета отметил довольно низкий уровень софинансирования. Правительство планирует увеличить финансирование к 2024 году. Он подчеркнул, что доходность бюджета можно повысить за счет неналоговых доходов.

Петербург в 2019 году может увеличить доход на 15-20 млрд рублей, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось о сокращении госдолга Петербурга на 4,7 млрд рублей. На заседании правительства обсуждают вопрос об исполнении бюджета города за 2018 год.

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Автор: Ирина Селезнева
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