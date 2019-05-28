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Беглов поручил разобраться с незаконными экскурсиями по крышам Петербурга

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Беглов поручил разобраться с незаконными экскурсиями по крышам Петербурга

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства поручил чиновникам разобраться с нелегальными экскурсиями по крышам зданий, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Александр Беглов отметил, что ему на глаза часто попадается реклама экскурсий по крышам. Такие прогулки незаконны, их организаторам нередко приходится срезать установленные на чердаках замки.

Туристы не в курсе, что эта деятельность нелегальна. Прогулки по крыше могут привести к порче имущества и несчастным случаям.

Беглов напомнил чинивникам, что в случае необходимости к решению этой проблемы можно привлечь сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что в Смольном обсудили вопрос об исполнении бюджета Петербурга за 2018 год.

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Автор: Анастасия Иванова
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