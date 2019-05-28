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Найденная мертвой с пакетом на голове гимнастка отравилась дезодорантом в Петербурге

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Найденная мертвой с пакетом на голове гимнастка отравилась дезодорантом в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Юная гимнастка осталась ночевать в гостях у подруги в Петербурге и была найдена утром с пакетом на голове, сообщил источник.

Инцидент произошел в ночь на 27 мая в Красносельском районе. В квартире, где погибла 13-летняя девочка, находилась мама ее подруги. Девочки оставались вдвоем в комнате.

По предварительным данным, школьницы ночью распивали алкоголь и дышали дезодорантом. Следственный комитет проводит доследственную проверку, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что ученик саратовской школы ударил топором по голове шестиклассницу. Девочка получила черепно-мозговую травму.

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Автор: Ирина Селезнева
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