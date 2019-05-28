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Экономика

Государственный долг Петербурга сократился на 4,7 миллиарда рублей

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Государственный долг Петербурга сократился на 4,7 миллиарда рублей

Санкт-Петербург, 28 мая. Глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что государственный долг Петербурга сократился на 4,7 млрд рублей. Об этом он сказал в ходе заседания правительства с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

На 1 января 2019 года госдолг Петербурга составил 30,1 млрд рублей. Городской бюджет имеет высокую долговую устойчивость, отметил Алексей Корабельников. Долг сократился за счет погашения двух кредитов из федерального бюджета, пишут «Невские новости».

Ранее Александр Беглов неоднократно призывал власти пересмотреть экономическуюполитику Петербурга. Бюджет города должен быть эффективным, считает градоначальник.

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Автор: Ирина Селезнева
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