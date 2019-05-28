Беглов обсудит с правительством исполнение бюджета Петербурга

Санкт-Петербург, 28 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов участвует в заседании правительства в Смольном, на котором рассмотрят закон об исполнении бюджета за 2018 год.

На повестке очередного заседания стоят вопросы об исполнении бюджета Территориального фонда медицинского страхования за прошлый год. Члены правительства обсудят итоги работы инженерно-энергетического комплекса и ЖКХ за минувший отопительный сезон.

Участники заседания во главе с Александром Бегловым обратят внимание на реализацию в Петербурге федерального проекта о формировании комфортной городской среды, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что градоначальник назвал ремонт дорог главной задачей властей Петербурга. В этом годы на ремонт дорожного полотна выделили 5 млрд рублей.