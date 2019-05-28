Мужчина надругался над школьницей в Пушкине

Санкт-Петербург, 28 мая. Мужчина надругался над четырнадцатилетней девочкой на Красносельском шоссе в Пушкине, сообщил источник.

Мать пострадавшей школьницы обратилась в полицию 26 мая. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, ведется проверка, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что знакомый мужчина затащил молодую девушку в автомобиль и совершил действия сексуального характера в Петербурге.