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Мужчина надругался над школьницей в Пушкине

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Мужчина надругался над школьницей в Пушкине

Санкт-Петербург, 28 мая. Мужчина надругался над четырнадцатилетней девочкой на Красносельском шоссе в Пушкине, сообщил источник.

Мать пострадавшей школьницы обратилась в полицию 26 мая. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, ведется проверка, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что знакомый мужчина затащил молодую девушку в автомобиль и совершил действия сексуального характера в Петербурге.

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Автор: Ирина Селезнева
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