ОСК планирует строительство двух ледоколов на Балтийском заводе

Санкт-Петербург, 28 мая. «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) планирует начать строительство двух ледоколов на Балтийском заводе в Петербурге, рассказал президент корпорации Алексей Рахманов.

Строительство могут начать в 2019 году. Рахманов отметил, что пока контракты на строительство новых судов не заключены, но это вопрос времени.

25 мая на Балтийской заводе спустили на воду третий атомный ледокол проекта «Урал». Судно считается одним из самых мощных в мире, которое создавалось для освоения Северного морского пути.

Ледоколы данного проекта обеспечат навигацию в Арктике круглый год. Они будут сопровождать караваны судов, перевозящих сырье в Азиатско-Тихоокеанский регион, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в марте в Петербурге инженеры начали испытания мощнейшего ледокола «Лидер». Тесты должны подтвердить корректность расчетов при проектировании.