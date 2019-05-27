Серфингист погиб, попав под «Метеор» в Финском заливе

Санкт-Петербург, 27 мая. Петербургский серфингист попал под катер на подводных крыльях «Метеор», катаясь на доске в акватории Финского залива. Об этом сообщает Северо-Западное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

На месте происшествия найдены обломки доски для серфинга, однако тело самого мужчины пока не обнаружено. По предварительным данным, спортсмен погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью, пишет «Комсомольская правда — Петербург». Другие подробности пока не уточняются.

«Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины катером «Метеор» в Финском заливе» — говорится в сообщении ведомства.

На месте работает оперативная группа. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС России, спасатели обнаружили фрагмент тела серфингиста. Таким образом, они подтвердили смерть мужчины.