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Беглов поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

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Беглов поздравил библиотекарей с профессиональным праздником

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил работников сферы с Общероссийским днем библиотек, отметив символичность того факта, что праздник совпал с Днем города.

В понедельник в Государственной академической капелле градоначальник поздравил с профессиональным праздником — Общероссийским днем библиотек — работников этой сферы. 

«Академик Лихачев в свое время сказал, что библиотеки — это последнее место, где работают святые люди. И вы, действительно, отдавая долг нашей стране, нашему человечеству, нашему городу, работаете несмотря на то, что очень сложно. С профессиональным вас праздником!» — отметил Беглов.

При этом глава города добавил, что в Петербурге как в одном из самых читаемых городов России очень символично, что День города и Общероссийский день библиотек совпадают. 

Ранее в понедельник Беглов вручил премии в области культуры и искусства. Церемония прошла в Смольном и была приурочена ко Дню основания города. Лауреатами премии в этом году, как и в прошлом, стали Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих. Они выразили благодарность за полученные награды. «Теперь можно и зазвездеть», с юмором отметила актриса.

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Автор: Олеся Волкова
Источник: Невские новости
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