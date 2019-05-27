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Стало известно, какой доход за 2018 год задекларировал Беглов

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Стало известно, какой доход за 2018 год задекларировал Беглов

Санкт-Петербург, 27 мая. Доход временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в прошлом году составил 6,1 миллиона рублей. В понедельник на сайте правительства Петербурга опубликована декларация Беглова.

«Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 год — 6,1 миллиона рублей», — говорится в документе.

Кроме того, из декларации следует, что Александру Беглову принадлежат три земельных участка, а также половина разрушенного дома и квартира. В пользовании врио главы Петербурга находится еще одна квартира.

Напомним, Беглов был назначен исполняющим обязанности губернатора Петербурга в октябре 2018 года. Ранее должность главы города занимал Георгий Полтавченко. Накануне Александр Беглов объявил, что будет участвовать в выборах губернатора.

Директор Института новейших государств и правозащитник Алексей Мартынов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что врио губернатора с первого дня работы начал решать проблемы, которые достались ему от предыдущих властей.

По словам эксперта, чрезвычайно важно, что команда Беглова работает над решением актуальных проблем в координации с горожанами.

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Автор: Федор Веснин
Источник: Сайт Правительства Санкт-Петербурга
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