Беглов пообещал лично отвечать за реализацию планов по развитию Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в рамках еженедельной программы «Губернаторский эфир» поблагодарил петербуржцев за поддержку и пообещал, что лично будет отвечать за реализацию озвученных планов развития города.

Правительство Петербурга приступило к воплощению в жизнь масштабных проектов, которые направлены на преображение города. Во всех районах стартовали работы по благоустройству, готовятся к открытию новые парковые зоны и скверы.

Беглов обратил внимание, что этим летом будут созданы новые общественные пространства в центре города, например, рядом с Новой Голландией. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин одобрил проект нового парка в центре Петербурга, где будет создано уникальное пространство с самой большой пешеходной зоной в центре города.

Врио губернатора подчеркнул, что сегодня Петербург снова в федеральной повестке. Правительство города обсуждает миллиардные проекты по развитию автомобильных дорог, РЖД планирует строительство новых линий пригородных поездов. Готовится переезд в Северную столицу крупных федеральных компаний, которые придадут новый импульс городской экономике.

За последние несколько месяцев многие проекты вышли на этап выполнения. Градоначальник подчеркнул, что лично будет отвечать за реализацию озвученных планов по развитию Петербурга, передают «Невские новости».

«Как руководитель я всегда стремился довести начатое до результата. Считаю своей личной ответственностью реализацию планов, которые озвучил в последние месяцы. Они рассчитаны на несколько лет», — подчеркнул Беглов.

Градоначальник рассказал, что за последние дни пришло немало слов поддержки от петербуржцев. Он поблагодарил горожан за диалог с властями, за их активное участие в жизни Петербурга.

Ранее на заседании правительства в Смольном врио губернатора Петербурга назвал ремонт и строительство дорог главной задачей городских властей. По его словам, на ремонт в Петербурге выделили 5 млрд рублей, работы начались в мае. Дорожные рабочие приведут в порядок 2 млн квадратных метров дорог на 119 адресах.

В ГАТИ помогают составить график ремонта таким образом, чтобы горожанам удобно было передвигаться по городу, несмотря на текущие работы.