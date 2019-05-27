Беглов пообещал довести до конца начатые в Петербурге преобразования

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что современный город будет таким же процветающим и передовым, каким его хотел видеть Петр I. С заявлением градоначальник выступил в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России».

Врио губернатора Северной столицы поздравил горожан с 316-летием со дня основания Петербурга и напомнил, что император Петр I создавал город как самый современный в стране и ничуть не уступающий европейским столицам. Именно таким Петербург хотят видеть его жители в будущем, отметил Беглов, — процветающим, комфортным и передовым.

Градоначальник выразил мнение, что опорой для экономики Петербурга должны стать развивающиеся производства и высокотехнологичные компании.

«Петербург должен стать центром притяжения лучших умов и талантов со всей страны», — подчеркнул Беглов.

В эфире радио врио главы города отметил, что Северная столица в настоящее время активно развивается — стартуют масштабные проекты, проводятся грандиозные работы по благоустройству. Беглов подчеркнул, что намерен довести до конца начатые в Петербурге преобразования.

Напомним, врио главы Северной столицы на встрече с жителями Курортного района в администрации Сестрорецка в субботу объявил о своей готовности баллотироваться на пост губернатора. Беглов пообещал продолжать работу на благо города, чтобы все задуманные проекты удалось реализовать.

Главной задачей городских властей врио главы Петербурга назвал ремонт и строительство дорог. Он подчеркнул, что при планировании бюджета на будущий год необходимо учесть средства на решение этого вопроса.