Беглов наградил Эйфмана премией правительства Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил балетмейстеру Борису Эйфману премию правительства в честь Дня города.

Александр Беглов на встрече в Смольном отметил спектакль Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона». Успех театра является результатом сотрудничества правительства и сотрудников культурного учреждения, считает балетмейстер.

«Во многом успех определен тем, что мы получаем поддержку моральную, финансовую, поддержку в развитии нашего искусства», — сказал Борис Эйфман, его цитируют «Невские новости».

Градоначальник рассказал, что на набережной Добролюбова в Петербурга разместится театр Эйфмана. Он подчеркнул, что учится терпению у балеймейстера.

Ранее сообщалось, что Беглов вручил благодарственные письма сотрудникам правоохранительных органов. Он также наградил народных артистов СССР Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.