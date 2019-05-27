Беглов отметил работу сотрудников правоохранительных органов Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников правоохранительных органов с Днем города и вручил им благодарственные письма.

Градоначальник отметил высокий профессионализм и безупречное выполнение служебных обязанностей. Он подчеркнул, что работа правоохранителя — одна из самых уважаемых.

«У нас проводится много масштабных мероприятий, международных форумов, приезжает множество туристов», – сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Ранее сообщалось, что Беглов вручил премии правительства Петербурга деятелям культуры. Он лично наградил советских актеров, народных артистов СССР Олега Басилашвили и Алису Фрейндлих.

27 мая Петербург официально отмечает 316 лет со дня основания Петром Великим, основные праздничные мероприятия состоялись на выходных.