Беглов поблагодарил петербуржцев за предложение принять участие в выборах

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города и заявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Обращение прозвучало в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России».

27 мая Петербург отмечает 316 лет со дня основания. Александр Беглов подчеркнул, что Петр Великий задумал и создавал Петербург как самый современный город России. Он хотел, чтобы Северная столица ни в чем не уступала городам Европы.

«За последние месяцы мы дали старт масштабным проектам, которые преобразят облик Петербурга, изменят к лучшему жизнь горожан. Во всех районах города развернуты работы по благоустройству. За это лето откроются новые парки и скверы. Мы приведем в порядок любимые горожанами места отдыха», — сказал Беглов.

По словам врио губернатора, власти работают над развитием социальной и транспортной инфраструктуры, сети метрополитена. Петербург становится городом с активной социальной политикой, где каждый житель ощущает поддержку.

Беглов поблагодарил горожан за диалог с властями, за их активное участие в жизни Петербурга. Он отметил, что правительство должно делать все в интересах простых людей.

«В последние дни мне пришло немало слов поддержки от петербуржцев. Для меня это свидетельство того, что стратегия выбрана верная, город движется в верном направлении», — сказал врио губернатора.

Он подчеркнул, что для него важно довести до конца все начатые проекты. Беглов сообщил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга. В основе этого решения лежит любовь к городу, поддержка петербуржцев и желание быть полезным, резюмировал врио губернатора.