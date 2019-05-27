Беглов поздравил митрополита Владимира с юбилеем

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с 90-летием почетного настоятеля собора Владимирской иконы Божией Матери митрополита Владимира.

Поздравления Беглова зачитал глава петербургского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов. Представителя РПЦ с юбилеем также поздравили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава Заксобрания Вячеслав Макаров и депутаты Петербурга.

Уроженец Казастана митрополит Владимир приехал в Петербург в 1995 году. При нем многие ценные иконы вернулись в Россию, речь идет об иконе Тихвинской Божией матери, которая долгое время находилась в США, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что градоначальник принял участие в торжественной церемонии награждения выдающихся деятелей культуры премиями петербургского правительства. Первыми премии получили Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих.