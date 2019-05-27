Беглов вручил Фрейндлих и Басилашвили премии правительства Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов наградил выдающихся деятелей культуры премиями городского правительства.

Первыми награды получили народные артисты СССР, звезды советского кино и театра Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. В торжественной церемонии приняли участие члены правительства, общественные деятели и почетные граждане города.

«Золотые звезды деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие культуры России и других стран. В 2019 году награждается почетный гражданин, народный артист СССР Олег Басилашвили», — объявили на церемонии.

Гости Светового зала в Смольном долго апплодировали любимцу публики, одному из самых талантливых актеров советского времени, пишут «Невские новости». Градоначальник вручил награды и пообщался с артистами.

Ранее сообщалось, что имена Фрейндлих и Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге.