Беглов назвал ремонт дорог главной задачей властей Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал ремонт и строительство дорог главной задачей городских властей. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

На ремонт в Петербурге выделили 5 млрд рублей, работы начались в мае. Дорожные рабочие приведут в порядок 2 млн квадратных метров дорог на 119 адресах.

В ГАТИ помогают составить график ремонта таким образом, чтобы горожанам удобно было передвигаться по городу, несмотря на текущие работы. Александр Беглов считает, что при планировании бюджета на будущий год необходимо учесть средства на дороги.

«Дороги — задача номер один, надо, чтобы город был в идеальном состоянии, а для этого нужны хорошие дороги», — сказал градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Ранее глава города распорядился к первому кварталу 2020 года решить проблему с переездом на проспекте Энгельса, где ежедневно автомобилисты стоят в пробках.