Беглов поручил решить проблему пробок на проспекте Энергетиков

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил решить проблему переезда на проспекте Энергетиков. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном.

Александр Беглов обсудил с членами городского правительства озеленение Петербурга, развитие транспортной инфраструктуры. Он напомнил, что по-прежнему не решена проблема «бутылочного горлышка» на проспекте Энгельса, которая становится причиной огромных пробок.

Из-за необходимости проведения газовых коммуникаций расширить переезд можно не ранее первого квартала 2020 года, пишут «Невские новости». Градоначальник дал чиновникам соответствующее поручение. Он отметил, что для петербуржцев нужно создавать комфортные условия жизни.

Ранее Беглов поручил членам правительства взаимодействовать с районными властями Петербурга для организации и контроля работ по озеленению города.