Беглов поручил чиновникам работать над благоустройством Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обсудил с членами правительства благоустройство города.

Вице-губернатора Петербурга Эдуард Батанов представил в Смольном отчет об озеленении, уборке придомовых территорий. В Петербурге установили детские площадки и провели ямочный ремонт.

«Город в общем-то неплохо прибран, но во дворах еще остается, что делать», — отметил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Градоначальник поручил чиновникам работать по благоустройству Петербурга вместе с районными властями. Он отметил, что нужно учитывать пожелания петербуржцев.

Ранее Беглов поручил установить камеры видеонаблюдения и дополнительные мачты освещения на придомовых спортплощадках и детских игровых зонах для безопасности детей.