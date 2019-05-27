Супруга Боярского раскрыла секрет женского счастья

Санкт-Петербург, 27 мая. Супруга актера Михаила Боярского Лариса Луппиан рассказала, что может сделать женщину по-настоящему счастливой.

Художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан раскрыла секрет женского счастья. Во многом она согласна со своим мужем Михаилом Боярским. Актер считает, что для женщины главное материнство.

Об этом он рассказал на Youtube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Боярский не стал оценивал актерские успехи дочери Елизаветы Боярской. Он уверен, что все это — «романтическая юность».

«Если она хочет быть полноценной женщиной, то да, предназначение в детях», — сказал актер.

Боярский вспомнил ушедшую из жизни актрису Элину Быстрицкую, у которой не было детей. По его словам, она не была счастлива, поскольку всю жизнь прожила в одиночестве.

Лариса Луппиан уверена, что семья, дети, хорошая работа сделают женщину счастливой.

«Я разделяю его мнение (Боярского- прим.). Конечно, дети и работа – нужно иметь все и сразу в этой жизни», – заявила Луппиан, ее слова приводит «Петербургский дневник».

Сейчас женщина может заниматься своей карьерой, получить хорошее образование и может жить так, как ей хочется. Но все равно нельзя забывать о детях и семье, добавила Луппиан. По мнению супруги Боярского, все женщины разные и все хороши по-своему.