Петербургский парусник «Мир» протаранил Mercedes в Германии

Санкт-Петербург, 27 мая. Приписанный к Петербургу парусник «Мир», отчаливая из порта Германии, снес микроавтобус, видео инцидента попало в Сеть.

Как сообщили в «Росморпорте», 12 мая российское судно приняло участие в праздновании 830-летия со дня основания порта Гамбурга. Трехмачтовый фрегат зацепил Mercedes и протаранил автомобиль.

В момент инцидента в кабине микроавтобуса никого не было. Немцы уверены, что страховая компания не станет платить за форс-мажор с российским парусником, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге во время празднования Дня города неизвестный протаранил холодильник с мороженым на колесиках. Мороженое рассыпалось по Дворцовой набережной.