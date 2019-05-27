Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Петербургский парусник «Мир» протаранил Mercedes в Германии

160
0 Оставить комментарий

Петербургский парусник «Мир» протаранил Mercedes в Германии

Санкт-Петербург, 27 мая. Приписанный к Петербургу парусник «Мир», отчаливая из порта Германии, снес микроавтобус, видео инцидента попало в Сеть.

Как сообщили в «Росморпорте», 12 мая российское судно приняло участие в праздновании 830-летия со дня основания порта Гамбурга. Трехмачтовый фрегат зацепил Mercedes и протаранил автомобиль.

В момент инцидента в кабине микроавтобуса никого не было. Немцы уверены, что страховая компания не станет платить за форс-мажор с российским парусником, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Петербурге во время празднования Дня города неизвестный протаранил холодильник с мороженым на колесиках. Мороженое рассыпалось по Дворцовой набережной.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров