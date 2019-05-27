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Кадыров поздравил петербуржцев с Днем города

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Кадыров поздравил петербуржцев с Днем города

Санкт-Петербург, 27 мая. Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров пожелал Петербургу вечной молодости. Об этом он написал в поздравительном сообщении в своем Telegram-канале.

27 мая исполняется 316 лет со дня основания Петербурга. Праздничные мероприятия проходили в Северной столице России все выходные.

Петербург принимает поздравления от российских чиновников, звезд и актеров. Поздравил петербуржцев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Поздравляю с Днем города врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и всех жителей города!» — написал политик

Город на Неве должен процветать, развиваться и быть вечно молодым, считает Кадыров. Накануне на Невском проспекте состоялось праздничное шествие артистов цирка во главе с дрессировщиками братьями Запашными. Вечером на Дворцовой площади под открытым небом прошел концерт классической музыки.

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Автор: Ирина Селезнева
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