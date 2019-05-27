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Александр Жемякин возглавил комитет по государственному заказу Петербурга

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Александр Жемякин возглавил комитет по государственному заказу Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назначил Александра Жемякина на пост главы городского комитета по государственному заказу.

Александр Беглов подписал распоряжение 27 мая. Ранее Александр Жемякин работал на посту замглавы комитета финансов Петербурга.

Новым главой центра благоустройства стал Игорь Шуляченко, он сменил Бислана Саутева. В отставку ушел председатель жилищного комитета Валерий Шиян, пишут «Невские новости».

Градоначальник ведет грамотную кадровую политику. Он неоднократно подчеркивал, что чиновники должны эффективно работать на своих местах и взаимодействовать с петербуржцами, помогать решать их проблемы.

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Автор: Ирина Селезнева
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