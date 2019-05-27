Беглов поручил установить видеокамеры на детских площадках

Санкт-Петербург, 27 мая. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил установить видеокамеры на придомовых детских и спортивных площадках. Об этом он сказал на заседании правительства в Смольном, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Александр Беглов подчеркнул, что дети должны быть в безопасности. Поэтому необходимо установить дополнительные мачты освещения и камеры наблюдения.

Градоначальник отметил, что власти Петербурга поощрят предприятия, которые участвуют в озеленении города.

«В этом году планируется высадить не только тысячи деревьев, но и около 8 миллионов цветов», — сказал глава Петербурга.

Таким масштабных работ по озеленению и благоустройству Петербург давно не видел, считает Беглов. Власти также уделяют внимание борьбе с незаконными свалками.

На очищенных от мусора территориях появятся видеокамеры, фиксирующие нарушения. Врио губернатора заявил, что в Петербург приезжают туристы из разных стран мира. И гости, в том числе Петербургского международного экономического форума, должны видеть город во всей красе.