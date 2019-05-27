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Родителей в Петербурге подозревают в попытке уморить голодом семимесячного ребенка

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Родителей в Петербурге подозревают в попытке уморить голодом семимесячного ребенка

Санкт-Петербург, 27 мая. Полиция разыскивает родителей семимесячной девочки в Петербурге, которые подозреваются в покушении на убийство ребенка, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, родители намеренно оставили девочку 21 мая в частном доме в Красносельском районе. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Пропавшие родители находятся в розыске. Это не единственный случай в России оставления малолетнего ребенка в опасности и ненадлежащего ухода за детьми.

Ранее сотрудники органов опеки и полиции нашли детей живущими в антисанитарных условиях в Петербурге.

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Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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