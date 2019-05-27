Строительные леса обрушились на курорте «Игора» под Петербургом, пострадали семь человек

Санкт-Петербург, 27 мая. Семь человек могут находиться под завалами на курорте «Игора» в Приозерском районе под Петербургом из-за обрушения строительных лесов, сообщил источник Федерального агентства новостей в МЧС.

По предварительной информации, пострадали семь человек. Судьба семерых пока неизвестна, до них пытаются добраться спасатели.

Четырех человек с травмами позвоночника везут в областную больницу, троих с переломами — во Всеволожск. По данным источника, погибших нет.