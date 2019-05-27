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Имена Басилашвили и Фрейндлих появятся на «Аллее звезд» в Петербурге

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Имена Басилашвили и Фрейндлих появятся на «Аллее звезд» в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Имена актеров Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили появятся на театральной «Аллее звезд», церемония состоится на Пионерской площади в Петербурге.

27 мая перед ТЮЗом имени Брянцева установят новые плиты на «Аллее звезд». В этом году будут отмечены народные артисты СССР, звезды советского кино Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

«Аллея звезд» была открыта в Петербурге в 2016 году, первыми на ней появились режиссер Лев Додин и худрук Театра балета Борис Эйфман, пишет издание «Петербургский дневник».

Алиса Фрейндлих — звезда «Служебного романа», «Возвращения мушкетеров», «Жестокого романса», одна из последних лент с ее участием  — драма о балете «Большой». Олег Басилашвили — один из самых популярных актеров советского периода, зрители любят его за роли в «Служебном романе», «Вокзале на двоих», сериале «Мастер и Маргарита».

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Автор: Ирина Селезнева
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