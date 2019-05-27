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Петербуржца переехал собственный автомобиль

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Петербуржца переехал собственный автомобиль

Санкт-Петербург, 27 мая. Водитель пытался припарковать Nissan на улице Мебельной. Мужчина выпал на ходу из салона, на него наехал собственный автомобиль, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 26 мая. Автомобиль наехал на владельца, который выпал из салона во время парковки задним ходом.

Мужчина получил серьезные травмы, медики оценивают его состояние как тяжелое. Правоохранительные органы проводят проверку, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти обнаружили угнанный автомобиль Hyundai Solaris, который попал в ДТП. Полиция задержала подозреваемого.

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Автор: Ирина Селезнева
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