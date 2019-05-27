Прямой авиарейс связал Петербург с Иркутском

Санкт-Петербург, 27 мая. Российская авиакомпани S7 запустила рейс из Петербурга в Иркутск, прямого авиасообщения между городами не было 7 лет.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Пулково», из Петербурга до Байкала будут летать современные лайнеры Airbus A320neo. Полеты будут выполнять четыре раза в неделю.

Летом компания S7 обновила маршрутный лист, он пополнился перелетами из Петербурга в Барселону, Пальму-де-Майорку, Ольбию, Анапу и Воронеж, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что инвесторы могут выделить 500 млн евро на вторую часть реконструкции аэропорта «Пулково». Средства нужны для обновления коммерческой зоны, строительства телескопических переходов и другой необходимой инфраструктуры для пассажиров.