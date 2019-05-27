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Пятилетний мальчик потерялся на рынке в Петербурге

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Пятилетний мальчик потерялся на рынке в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Полиция обнаружила на улице в Петербурге пятилетнего мальчика без сопровождения взрослых, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 26 мая рядом со станцией метро «Удельная». Мальчик Миша рассказал, что был на рынке с отцом, но потерялся.

Приметы ребенка: европейский тип лица, волосы светлые, глаза голубые. Мальчик был одет в полосатую водолазку, спортивные штаны, серую кепку. За ребенком в полицию пришел отец 1972 года рождения, уроженец Украины, проживающий в Петербурге.

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Автор: Сергей Петров
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