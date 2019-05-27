Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем города

27 мая, Санкт-Петербург. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города со сцены традиционного концерта «Классика на Дворцовой».

По его словам, Петербург является гостеприимным городом, открытым всему миру. Беглов подчеркнул, что его жителям есть чем гордится: городом-героем, городом-тружеником.

«Дорогие друзья, дорогие гости нашего города. Независимо от погоды мы собрались с вами, чтобы отметить самый лучший праздник нашего города — день рождения Санкт-Петербурга. Хочу всех вас поздравить с великой датой, с днем рождения нашего города», — заявил врио губернатора.

Он подчеркнул, что желает городу успехов, удачи и процветания.

Напомним, что жители Петербурга второй день празднуют 316-летие города. На Невском проспекте 26 мая состоялось шествие артистов цирка, а с Лиговского проспекта стартовал Большой велопарад. В нем принял участие Александр Беглов.