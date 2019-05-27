Тренер «Зенита» Семак подарил Беглову мяч

Санкт-Петербург, 27 мая. Тренер «Зенита» Сергей Семак подарил врио губернатора Петербурга Александру Беглову мяч на праздновании Дня города.

Выступая на Дворцовой площади, градоначальник отметил, что петербуржцев независимо от возраста и социального положения объединяет любовь к городу. Беглов подчеркнул, что «это чувство дает нам силы».

«Зенит» в этом сезоне выиграл чемпионат России по футболу. Его домашние матчи посмотрели с июля 2018 года по май 2019 года 1 млн 119 тысяч 896 болельщиков — «Зенит» стал самой посещаемой командой России.

Напомним, что врио губернатора Беглов объявил о своем участии в выборах Петербурга.